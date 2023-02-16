報告：今年上半年激進股東將訴求獲利率和實現獲利

根據數據提供商 Insightia 的最新報告，今年上半年積極投資以尋求成長機會的企業將成為激進股東的主要目標。

報告指出，在難以獲得資金且有可能出現衰退的經濟現實中，激進股東將更關注獲利率和實現獲利的最快途徑。

Insightia 主編布萊克 (Josh Black) 表示：「在某些案例中，激進股東會推動回購和分紅。」

報告顯示，2023 年下半年，隨著 Fed 可能緩和升息周期以及併購市場看好，估值大幅下降的公司將迎來更多激進股東的參與。

幾家備受矚目的美國企業最近成為激進股東的目標，他們推動改革，並發起爭奪董事會席位的代理權爭奪戰。

Trian Fund 的佩爾茲 (Nelson Peltz) 在 1 月展開與迪士尼 (DIS-US) 的代理權爭奪戰，但在該媒體巨頭宣布架構重組以回應該基金的大部分批評後，本月稍早已撤回了對董事會席位的爭取。

本周稍早，支付和銀行集團 FIS (FIS-US) 公布分拆其商業業務的計畫，因為面臨激進股東 D.E. Shaw Group 和 Jana Partners 的壓力而尋求各種戰略選擇。

2022 年全球公開接受激進股東新投資活動的企業數量達到 929 家，較上年同期增加 6%。

報告指出，這是由專注於資本配置、董事會變動以及環境和社會需求的強勁活動所推動的。