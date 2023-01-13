狙擊科技股和成長股有成 美股空頭4年來首度獲利

美股去年經歷 2008 年以來最差行情，三大股指打破連漲 3 年走勢；而且空頭大獲全勝，創下 2018 年以來的首次獲利。

金融數據機構 S3 Partners 顯示，空頭大軍 2022 年在美股及美國存託憑證 (ADR) 實現獲利 3000 億美元，獲利率高達 30.83%。

在眾多標的中，曾經帶頭領漲的科技股和成長型股票跌幅最大，特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta (META-US) 名列前三名。

其中股價跌近 68% 的特斯拉是最賺錢的做空標的，空頭獲利高達 158.5 億美元，回報率為 83.84%。

股價腰斬的亞馬遜依居第二，為空頭帶來 63.7 億美元收益，回報率為 63.43%。股價跌掉三分之二的 Meta Platforms 也令空頭獲益良多，獲利達 44.3 億美元，回報率 104.96%。

而如果從收益回報率角度看，線上汽車經銷商 Carvana (CVNA-US) 則高居榜首，股價跌幅近 100% 讓空頭實現 377.85% 的收益回報率，總獲利金額達到 43.3 億美元。

加密幣圈崩盤也為空頭製造了賺錢良機。美國最大加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 也讓空頭賺進 22.3 億美元，實現 142% 的回報率。

S3 Partners 數據顯示，自從 2018 年空頭實現 8.92% 的回報率後，就此便陷入「黑暗時代」。

從 2019 年到 2021 年，美股氣勢如虹，標普 500 指數漲幅分別為 28.9%、16.3% 和 26.9%，空頭的投資回報率每年都以兩位數的速度下降，在這 3 年中分別損失 22.12%、27.13% 和 12.58%。

過去 5 年空頭平均年虧損 4.42%，但同期標普 500 指數的平均漲幅達到 9.27%。