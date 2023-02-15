綜所稅補稅單已寄發 最晚2月20日要繳納

財政部台北國稅局表示，2021 年度的綜所稅應補稅案件，已寄發核定稅額通知書及繳款書，限繳日期到 2 月 20 日截止，逾期最高將加徵 10% 的滯納金。

根據財政資訊中心初步統計，2021 年度綜所稅補稅案件約 10.7 萬件、補稅金額約 53.9 億元。

台北國稅局表示，納稅義務人收到核定稅額通知書及繳款書，需核對內容，如有記載、計算錯誤或重複之情形，請在繳納期限也就是 2 月 20 日內，檢具相關證明文件及更正申請書，向戶籍所在地國稅局分局、稽徵所申請更正。

在逾期繳納的滯納金部分，自 2 月 21 日起每逾 3 日按滯納數額加徵 1%，至多加徵 10%；逾 30 日也就是到了 3 月 22 日仍未繳納者，移送強制執行，另外將自 3 月 23 日起至繳納日止加計滯納利息。

台北國稅局表示，收到補稅單後，除可持繳款書至各代收稅款金融機構繳納，也可使用 ATM、網銀轉帳、存款帳戶及信用卡繳稅；如果應繳納稅款不到 3 萬元，可到四大超商繳納。

台北國稅局提醒，國稅局的繳款書均以雙掛號郵寄，絕不會以電話或傳送簡訊方式，通知納稅義務人至自動櫃員機依指示操作繳稅，請納稅義務人注意，如收到類此通知，切勿受騙上當。

