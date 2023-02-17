台股多頭氣弱周線終止連5紅 利空何時消化完短線先看三變數

通膨、聯準會鷹浪聯手擊垮多頭，拖累台股單周下跌 106.95 點，周線終止連 5 紅，法人表示，目前台股仍處於利空消化階段，短線先看 3 月底聯準會利率點陣圖、科技業第 2 季訂單狀況，以及通膨對消費的影響。

美國 1 月 CPI 年增率高於預期，聯準會官員鷹派言論接力削弱多頭氣勢，資金再度從電子股提款，拖累台股終場下跌 70.8 點，收在 15479.7 點，周線翻黑；成交量 2127.7 億元。

安聯投信台股團隊表示，台股近期受到國際市場消息影響、呈現上沖下洗格局，但左右盤勢的半導體，已進入下修循環末期，加上聯準會升息可望在上半年接近尾聲，吸引資金因此陸續開始進場。

安聯投信台股團隊表示，儘管股價仍可能波動，但仍需布建部位、逐漸回歸檢視基本面，建議可留意部分已經進入景氣循環末段、具有轉機機會的電子及傳產族群。

以產業別來看，近期 IC 產業狀況轉佳，一些較早庫存修正族群見到回溫，搭配股價評價合理、股利率具有保護性、新的成長動能等，後續具有向上空間。

展望後市，安聯投信台股團隊認為，現階段台股仍需時間消化利空，短線建議先看 3 月 22 日聯準會將公布利率點陣圖，以及 4、5 月應可初步預見科技下半年訂單狀況；另外，通膨對零售終端消費的影響及後續是否反撲干擾市場，也應持續留意。

安聯投信台股團隊提醒，由於半導體接近循環末段，建議配置上仍側重科技類股，但也要留意短期的波動因子，包括 3 月聯準會會議、下半年實際訂單狀況，另外具備利基的傳產類股也可留意。