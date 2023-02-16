鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)目標價調升至320元，幅度約6.67%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對億豐(8464-TW)提出目標價估值：中位數由300元上修至320元，調升幅度6.67%。其中最高估值355元，最低估值270元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予億豐(8464-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
億豐(8464-TW)今(16日)收盤價為336元。近5日股價上漲4.59%，相關其他類指數近5日上漲0.04%，台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。