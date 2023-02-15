鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至20.75元，預估目標價為320元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對億豐(8464-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.54元上修至20.75元，其中最高估值23.05元，最低估值19.38元，預估目標價為320元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 23.05 25.21
最低值 19.38 21.52
平均值 20.8 22.99
中位數 20.75 22.69

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 32,228,000 35,070,974.59
最低值 28,657,000 30,712,000
平均值 30,649,059.19 33,155,496.82
中位數 30,721,000 33,277,500

歷史獲利表現

項目 2021年 2019年 2018年 2017年
EPS 18.15 15.37 12.39 12.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,024,108 23,928,962 21,878,095 19,696,131

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8464/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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