鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至20.75元，預估目標價為320元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對億豐(8464-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.54元上修至20.75元，其中最高估值23.05元，最低估值19.38元，預估目標價為320元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|23.05
|25.21
|最低值
|19.38
|21.52
|平均值
|20.8
|22.99
|中位數
|20.75
|22.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|32,228,000
|35,070,974.59
|最低值
|28,657,000
|30,712,000
|平均值
|30,649,059.19
|33,155,496.82
|中位數
|30,721,000
|33,277,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|18.15
|15.37
|12.39
|12.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,024,108
|23,928,962
|21,878,095
|19,696,131
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8464/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。