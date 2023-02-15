實質減稅！醫事人員收入費用率連3年調升 今年5月報稅適用

考量疫情對部分產業的影響，財政部連續第 3 年祭減稅措施，其中醫事人員各項收入費用率將提高至 118.75%，至於非醫事人員收入減幅達 3 成，費用率以 112.5% 計算，今 (2023) 年 5 月報稅即可適用。

因應新冠肺炎對部分行業的影響，財政部從 2020 年起，提供執行業務者、其他所得費用標準，其適用費用率給予調整的減稅措施。財政部今 (15) 日公告 2022 年度執行業務者費用標準，是連續第三年給予執行業務者實質的減稅紓困措施。

在醫事人員部分，考量醫療體系 3 年來站在防疫第一線，去年中旬又因疫情升溫，導致人力與業務成本挑戰遽增，財政部經參考衛福部的健保給付資料，拍板將醫事人員各項收入費用率從去年的 117.5% 增加 1.25 個百分點，提高至 118.75%。

舉例來說，掛號費收入的費用率原本為 78%，乘以 118.75% 後，費用率將拉高至 93%，因此每 100 元的掛號費收入中，原本只有 78 元可視為成本，22 元則是必須課稅的所得，當費用率提高至 93% 後，等於 100 元掛號費只有 7 元必須課稅。

在非醫事人員部分，必須收入比起疫情三年期間 (2019 年到 2021 年) 的任一年度減少達 3 成，得適用調增後的費用率，以合理反映業者受疫情影響營運情形，並減輕其所得稅負擔。

財政部表示，執行業務者或其他所得者，2022 年度受疫情影響，其採收入減除相關費用核實計算損益，並能提示證明所得額之帳簿文據供調查者，可依帳證及相關規定核實認定。

如果未依法設帳記載及保存憑證，或未能提供證明所得額之帳簿文據，得依上開收入及費用標準申報 2022 年度執行業務所得及其他所得。