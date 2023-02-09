〈稅收統計〉2利空衝擊 1月證交稅年減6成 減幅創近14年來最大

財政部今 (9) 日公布 1 月稅收，受到春節假期及成交量下滑兩大利空衝擊，1 月證交稅收跌破百億元只剩 69 億元，為近 43 個月以來新低；年減幅高達 60.9%，連續 13 個月負成長，減幅創近 14 年以來最大降幅。

觀察去年證交稅收，每個月稅收全都在百億元以上，3 月稅收更一度衝上 218 億元，但今年 1 月受農曆春節休市、交易量下滑，拖累交易

今年農曆春節台股休市長達 12 天，加上市場封關前心態觀望，使得 1 月上市櫃日均成交量 2271 億元，較去年同期 3482 億元年減 2 成，主要是農曆春節落點在 1 月、交易日數減少，拖累證交稅收下滑。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，1 月證交稅收比起去年同期 106 億元大減於 6 成，減幅是金融海嘯 2009 年 2 月以來最大減幅，但若剔除春節季節性因素，1 月日均成交量約 2271 億元，比去年同期減少約 3 成，換言之另有 3 成的減幅是受交易天數減少所致。

根據財政部統計，1 月實徵淨額共 1767 億元，較去年同期減少 265 億元、年減幅 13%，主要受證交稅、土增稅及貨物稅減少影響所致。

在營所稅部分，1 月稅收 39 億元，較去年同期減少 9 億元、年減 18.4%，主因是特殊會計年度營利事業結算申報自繳稅款減少；綜所稅 1 月稅收 391 億元、年增 1.3%，主要是利息、薪資所得扣繳稅款增加，加上去年同月有第 3 批退稅款所致。

至於營業稅部分，1 月稅收 882 億元，年減幅 2%，主要是電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品進口稅額減少，以及國內產銷活動穩定的交互影響的緣故。