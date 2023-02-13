出售土地未辦妥移轉登記前死亡 應列入遺產課稅

辦理遺產繼承時申報遺產稅，需留意已出售的土地是否完成移轉登記，這攸關遺產稅申報，財政部高雄國稅局提醒，被繼承人生前已出售，但未辦妥所有權移轉登記的土地，仍應列為遺產並申報遺產稅。

高雄國稅局日前接獲民眾詢問稱，其父在今 (2023) 年亡故，惟生前曾出售一筆土地，但至今仍未辦妥所有權移轉登記，應如何申報遺產稅？

高雄國稅局表示，根據民法第 758 條規定，不動產物權依法律行為取得、設定、喪失及變更者，非經登記不生效力，而被繼承人生前所出售的土地，如果在死亡時仍尚未辦理所有權移轉登記，仍屬被繼承人的遺產，應按死亡時之土地公告現值列入遺產總額課稅。

但若土地已簽約並出售，則須履行移轉登記義務予買受人，屬被繼承人生前未償債務，應同額列為未償債務並從遺產總額扣除，出售土地的應收未收的價款或已收取價款仍有結存餘額，也須一併計入遺產總額。

舉例來說，甲在 2023 年 1 月以 400 萬元出售一筆公告現值 200 萬元土地給乙，甲在辦理土地所有權移轉登記前死亡，但該筆交易甲已向乙收取 350 萬元並存入銀行，還有尾款 50 萬元未收取。

高雄國稅局指出，在辦理遺產稅申報時，需將該土地以死亡時土地公告現值 200 萬元列入遺產價值，而繼承人負有交付給乙土地的義務，可同額列未償債務扣除 200 萬元；至於應收未收的土地尾款 50 萬元及已收取土地款在繼承日的結存餘額 350 萬元，則屬被繼承人的債權及存款，亦須一併計入遺產總額並申報遺產稅。