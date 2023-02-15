〈遠傳法說〉今年營運提四大方向 5G用戶滲透率提升至40%

遠傳 (4904-TW) 今 (15) 日召開法說，總經理井琪表示，今年營運有四大方向，包括 5G 用戶滲透率提升至 40%、亞太電 (3682-TW) 合併日拚第三季完成、發展 ICT 業務以及擴展影音內容。

遠傳月租型用戶數連續五年正成長，客戶流失率更是屢創新低，此外，在用戶穩定升級 5G 與換機需求帶動下，5G 月租型用戶滲透率在去年底已突破 32%，帶動客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 連續 22 個月正成長，預期今年有望攀升至 40%。

井琪提到，5G 應用範圍除了消費者外，預期未來幾年最大成長趨勢在於醫療產業，包含健康系統、資料雲端化等，以及把醫療設備與 5G 網路結合，可讓醫生更快速進行診斷。

新經濟方面，隨著數位轉型帶動營運成效，去年全年新經濟營收年增 18%，營收占比從 2016 年的 5%，逐年提升至 19.4%，超越原訂目標 18.9%。

其中，資通訊業務受惠企業端數位轉型需求強勁，營收年增幅最強勁、達 24%，雲端服務和自主開發解決方案業務，分別年增 38% 和 29%。

井琪表示，今年新經濟營收還是會比去年成長，不過成長力道不會像去年一樣強勁，主要是因為整體環境面臨通膨、升息等壓力，而主要客戶集中在雲端業務，也受到區塊鏈、加密貨幣風暴影響。

遠傳仍會極拓展資通訊業務，加強發展自主開發解決方案，著眼於提高新經濟的獲利，今年度以提升獲利率 2% 為目標。

談到亞太電合併案，井琪表示，感謝主管機關 NCC 今年初通過此合併案，對於需繳回合併後超額頻譜的附負擔條例會全力配合，也不會影響財務，整體而言，合併綜效將遠大於歸還頻譜的成本，未來遠傳將持續善盡企業社會責任。