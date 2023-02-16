〈台股盤前要聞〉股神大砍台積重挫、遠傳配息出爐 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，股神巴菲特旗下投資公司波克夏重砍台積電 ADR，衝擊台積電現貨股價，也拖累台股大跌 221 點，摜破 10 日線；遠傳董事會通過去年擬配息 3.5 元，殖利率 4.76%，並估今年上半年每股賺 1.49 元。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

股神大砍台積重挫 台股大跌 221 點收 15432 點 摜破 10 日線

股神巴菲特旗下投資公司波克夏重砍台積電 ADR，減持幅度高達 86%，台積電現貨昨 (15) 日同步重挫，拖累電子股綠油油，指數開低走低，大跌超過 200 點，一舉摜破 5、10 日線，加上傳產、金融股同樣疲軟，最低探至 15388.85 點，加權指數終場下挫 221.59 點，收在 15432.89 點，成交量 2217 億元。閱讀全文...

遠傳擬配息 3.5 元 殖利率 4.76% 估今年上半年每股賺 1.49 元

遠傳 (4904-TW) 昨 (15) 日董事會通過股利政策，擬配發每股 3.25 元現金股利，以今日收盤價 68.2 元估算，殖利率約 4.76%；遠傳也公布上半年財測，預計上半年營收 39.1 億元，年增 3%，每股純益 1.49 元。閱讀全文...



台灣 IC 產值 Q1 守穩兆元大關 IC 設計業恐再減 3%

台灣半導體產業協會 (TSIA) 昨 (15) 日引用工研院產科國際所數據，預估台灣 IC 產業今年首季產值可望守穩 1 兆元大關，達 1.0665 兆元，季減 10.9%，年減 8%，其中，IC 設計業恐續弱，產值約 2520 億元，季減 3.1%，年減 23.6%。閱讀全文...

中鋼 3 月盤價連三漲 蓄積動能迎旺季

中鋼 (2002-TW) 昨 (15) 日開出 3 月盤價，隨著國際鋼市將進入第二季傳統旺季、各大型用鋼需求穩步回升，加上原料支撐，國際指標鋼廠均陸續調漲鋼價，中鋼 3 月產品續揚，依產品別每公噸上漲 600 至 1200 元不等。閱讀全文...

群創技轉助印企設 LCD 面板廠 估最快 2024 年進入量產

面板大廠群創 (3481-TW) 進軍印度市場，宣布將與印度企業 Vedanta Group 簽訂 TFT-LCD 技術移轉合約，協助其在印度當地建立第一條具備量產能力的 TFT-LCD 產線，研調機構 Omdia 預期，群創將協助 Vedanta 建置 8.6 代線的 LCD 工廠，其中，後段模組產線可望在 2024 年進入量產。閱讀全文...

崇越布局海外效益顯 今年營收估先蹲後跳再創高

IC 材料通路大廠崇越 (5434-TW) 昨 (15) 日表示，儘管半導體今年市況保守，客戶上半年持續進行庫存修正，但下半年景氣將穩步回暖，加上海外布局效益顯現，全年營運可望先蹲後跳，營收也維持正成長，續創歷史新高。閱讀全文...