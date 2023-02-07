〈聯詠法說〉Q1營收可望小幅成長 看下半年需求值得期待

聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，儘管第一季為產業淡季，但 3 月起受惠筆電與 IT 產品急單挹注，客戶需求優於傳統季節性，預計首季營收落在 222-232 億元，與上季持平至小幅成長，並看好第二季起恢復季節性水準，下半年需求也值得期待。

聯詠預期，以 1 美元兌新台幣 30 元匯率推算，首季營收約 222-232 億元，季減 1% 到季增 3.5%，毛利率 37.5-39.5%，營益率 20-23%，雙率皆較上季的 40.55%、23.24% 下滑，毛利率下滑主要受產品售價些微下滑及庫存成本較高影響。

細分三大產品線，王守仁指出，大尺寸驅動 IC 在高階顯示器與高階筆電等 IT 急單挹注下，出貨較上季增加，電視大致持平，SoC 也維持季增態勢；至於中小尺寸驅動 IC，受手機需求持續低迷影響，整體出貨估下滑，但仍看好 OLED 驅動 IC 出貨仍可維持上季水準。

針對首季價格下滑，王守仁坦言，手機 TDDI 需求較疲軟，加上有廠商積極清庫存，競爭較激烈，ASP 變動較大，SoC 則相對穩定。

觀察全年，王守仁認為，第一季客戶仍持續進行庫存調整，但第二季在新品與客戶新機種出貨下，營收可望逐步恢復季節性，下半年在大陸解封與封控後獲得控制、升息進入尾聲下，終端消費需求值得期待。

聯詠也特別看好 OLED 驅動 IC 發展，預計今年在手機、電視與高階 IT 應用持續成長，車用 TDDI 出貨也續揚，AR/VR 相關產品、4K 120HZ/8K 的電視 SOC 還有 ASIC，都可望優於去年。

聯詠強調，公司將持續投入開發高階產品、加值終端應用，特別是省電、高刷新率、高解析度、高速傳輸介面以及 PQ 高畫質等產品，有助長期成長動能。