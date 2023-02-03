〈聯發科法說〉Q1營收恐跌破千億元 季減6-14%估為全年最低點

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (3) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，由於整體經濟環境影響，第一季營收約 930-1017 億元，季減 6-14%，估為全年營運最低點，第二季起業務有機會逐步好轉。

聯發科預估，今年首季以美元對新台幣匯率 1 比 30.5 元計算，約莫 930-1017 億元，季減 6-14%，年減 29-35%，毛利率 46-49%，中位數為 47.5%，較上季的 48.3% 下滑，營業費用率則為 31-35%。

蔡力行表示，在多數客戶保守看待市場及謹慎管理庫存下，庫存已接近正常水位，並預計會逐季下降，聯發科也相當謹慎控制投片量，並根據需求動態調整、滿足客戶需求。

蔡力行看好，隨著中國解封、全球經濟穩定下，需求能見度將在接下來幾個月逐漸改善，其中，電視及 Wi-Fi 需求本季已微幅回溫，其他業務第二季起也有機會好轉，預期第一季為全年營運低點。

針對價格競爭，蔡力行強調，在現階段的經濟環境中，將恪守價格紀律，以保護獲利；財務長顧大為也補充，聯發科策略除考量價格外，也會斟酌市佔率、毛利率及公司能為客戶提供多少價值等，就公司目前毛利率來看，這樣的水準仍相當 OK。