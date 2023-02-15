鉅亨美股雷達：美將公布零售數據 蘋果先買後付服務數周內推出

美股重要看點：
美今日將公布 1 月零售銷售數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.732%。美股期貨週三 (15 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.18%，標普 500 期貨漲 0.29%，那斯達克 100 期貨漲 0.38%。
市場持續消化通膨數據。勞工部昨日公布的數據顯示，美國 1 月 CPI 年增率雖自 6.5% 下滑至 6.4%，仍遠高於 Fed 的 2% 目標與市場預期。
費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 認為，面對緩慢回落的物價，Fed 必須將利率調至 5% 以上的某個水平，至於會超過 5% 多少，很大程度上取決於經濟數據。
哈克說，通膨增幅正在放緩，但不會下滑太快，且他對食品價格攀高感到特別憂心。
紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，強勁的勞動力市場，顯然帶來了高通膨持續時間超出預期的風險，因此可能需要將利率調至「高於當前預測」的水準。他並表示，2023 年底前讓聯邦資金利率落在 5%-5.5% 是正確的框架。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 認為最新 CPI 數據和預期差不多，但也警告，因通膨降溫速度緩慢，需要一段時間才能回到 2% 目標。
Mott Capital Management 創辦人 Michael Kramer 則表示，美國 1 月 CPI 高於市場預期，可能會打擊多頭投資人，市場似乎錯誤解讀通膨情勢，數據與市場認知分歧恐將導致股市陷入劇烈震盪。
Kramer 指出，最新數據支持一種觀點，即通膨可能有僵固性，不會像股市認為的那樣迅速下降，這將導致美聯準會 (Fed) 在 2023 年全年都保持緊縮政策。其中，最大風險是，Fed 所預期的終端利率 5.1%，可能太低，利率恐怕需要升至更高水準。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指下跌 156.66 點，或 0.46%，收 34,089.27 點。
- 那斯達克指數上漲 68.36 點，或 0.57%，收 11,960.15 點。
- 標普 500 指數下跌 1.16 點，或 0.03%，收 4,136.13 點。
- 費城半導體指數上漲 64.32 點，或 2.10%，收 3,121.63 點。
今日重要總經數據：
- 美國 1 月零售銷售年增率 (%)，前值 6.02
- 美國 1 月零售銷售月增率 (%)，預估 1.6，前值 - 1.1
- 美國 1 月工業生產年增率 (%)，前值 1.65
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)
媒體週二 (14 日) 報導，蘋果在去年 WWDC 2022 期間揭曉的先買後付「Apple Pay Later」服務，將透過申辦人過往消費歷史，甚至擁有蘋果的設備來評估客戶資格。
消息人士指出，Apple Pay Later 已在本月初從內部測試範圍擴大數千名零售員工，該公司正準備在未來幾週推出 Apple Pay Later。
2. 福特 (F-US)
福特汽車 (F-US) 周二 (14 日) 表示，由於電池恐存有問題，已暫停 F-150 Lightning 電動皮卡的生產和發貨。
福特發言人 Emma Bergg 拒絕透露電池問題的細節。她表示，福特在車輛運送前的品檢過程查出潛在問題，目前正努力調查與分析根本原因，上周已發布停止出貨和生產的指令，尚未確定何時恢復生產和發貨。
3. Airbnb(ABNB-US)
隨著旅遊需求反彈，旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 周二 (15 日) 公布第四季獲利和營收均高於分析師預期，且第一季財測也高於預期。
Airbnb 在致股東的信中表示，自 2023 年來看到需求持續強勁，各大城市的旅遊潮恢復，而該業務向來是 Airbnb 最強勁的地區之一。