延後購物出現！蘋果產品1月銷售減幅低於3年均值 分析師喊買蘋果

金融投資顧問機構 KeyBanc Capital Markets 指出，1 月美國對蘋果 (AAPL-US) 產品的需求下降，但因降幅較過往 3 年平均縮減，蘋果股價會進一步上漲。

分析師 Brandon Nispel 周二 (14 日) 報告寫道，根據對 180 萬美國信用卡和簽帳金融卡 (debit 卡) 客戶交易的分析顯示，自蘋果消費超過 399 美元的產品來看，1 月硬體花費較前月下降 28%，但以 3 年同期平均降幅 36% 來看，仍有所改善。

Nispel 給予蘋果股票「加碼」評級，目標價 177 美元。他認為該數據表明，中國供應中斷影響蘋果 12 月為止一季銷售，但反而讓欲購買蘋果硬體的顧客延後至本季消費。他也指出，蘋果一直樂觀看待中國和印度的銷售，這可能預示著該公司未來的顯著增長。

蘋果周二收低 0.42%，盤後下滑 0.23%，報每股 152. 84 美元。今年迄今股價上漲 18%。

Nispel 認為，蘋果對宏觀環境仍具有高度彈性，因其用戶基礎持續增長，且近期已超過 20 億人。中國重新開放與近期零售商降價出售 iPhone 的新聞可能是用戶增長的催化劑。

他還提及，由於產品組合的轉變和 iPhone 在國際市場上的銷售水準更高，讓蘋果利潤率持續提高。