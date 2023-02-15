富國銀行經濟學家：美元預期將開始逐步走跌

富國銀行在一份報告中預期，美元將自此開始逐步下跌，隨後在 2023 年下半年出現更顯著的跌幅。

在美國利率上升、能源價格上漲，導致通膨率飆升並且全球經濟成長放緩的情況下，美元是 2022 年表現最好的貨幣。但隨著有跡象表明美國經濟將在 2023 年放緩，並且通膨將觸頂，將不利於美元。

富國銀行經濟學家 Nick Bennenbroek 表示，未來幾個月美元可能會陷入困境。「有鑑於全球經濟成長更具彈性以及近幾個月一些外國央行 (尤其是歐洲央行和日本央行) 的鷹派立場轉變，我們認為美元已經開始了長期下滑。」

Bennenbroek 說，在短期內，隨著美國經濟陷入衰退，美元將逐步貶值。他也預計美元下跌將在 2024 年加速，因為聯準會將比外國央行更快開始降息。

以 Andrew Sheets 為首的摩根士丹利分析師先前也曾表示，由於通膨放緩的預期，美元已經觸頂，美元指數將在年底前跌至 104，隨著投資人金流的恢復，歐元將跑贏大盤。

高盛 (Goldman Sachs) 曾表示，美元觸頂的時間點可能比市場認為的更近。高盛認為，如今的情況，比較適合對照 1970 年代和 1980 年代美元觸頂的案例，因為這些時期也出現了高通膨。

高盛指出，Fed 大幅放寬貨幣政策或是通膨觸頂，並不是美元觸頂的必要條件。相反，一旦市場認為很明顯 Fed 可能快要暫停升息，或者 Fed 的訊息轉向，美元就有可能會提前觸頂。