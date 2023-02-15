香港金管局進場干預港元幾無成效 預計還需動用更多流動性

香港進場干預以支持港元，但僅輕微地影響交易員的看跌押注，這意味著，金管局可能還需要動用更多流動性，才可能繼續捍衛聯繫匯率制度。

自香港金管局本周介入以來，港元兌美元只較兌換保證水平的弱方上漲 0.1%。香港實質上的央行出手干預，香港銀行同業拆息卻持續大跌，繼續促使避險基金以低價借入港元，實施做空港元的套利交易。

在連續六天下跌後，香港銀行同業拆放利率 (Hibor) 的一個月期利率周三 (15 日) 小幅上漲，接近歷史上對美元同業拆放利率的最大折讓。

截至當地時間下午 1 點 17 分，港元兌美元匯率幾乎沒有變化，為 7.8483。根據聯繫匯率制度，這一匯率允許在 7.75 至 7.85 的範圍內交易。

華僑永亨銀行經濟學家 Cindy Keung 說，外匯干預尚未完全結束，因為美、港利差仍然很大。在中國重新開放貿易的背景下，在資金流入港元資產和貸款需求恢復前，干預將再持續一段時間。

Keung 表示，港元資產的需求疲軟、IPO 活動、貸款增長和旅遊業復甦的勢頭尚未增強，是香港融資成本低的原因。

瑞穗銀行和彭博行業研究的分析師也認為，金管局會採取更多干預措施。他們預期，衡量銀行間流動性的總結餘將跌向 540 億港元。

金管局在過去一年動用超過 75% 的銀行間流動性。金管局表示，本周買進超過 190 億港元。在最近一次干預後，銀行體系總結餘周四將降至 770 億港元，

金管局在 2022 年也進行了干預，防止港元跌破聯繫匯率制的弱端。

許多市場人士一直不看好聯繫匯率制度，艾克曼 (Bill Ackman) 在去年 11 月下旬表示，他押注港元崩盤，這一交易得到了 Saba Capital Management 創建人、避險基金經理 Boaz Weinstein 等人的支持。

香港金管局一再表示，維持了近 40 年的聯繫匯率制度將保持不變。