中國智慧手機兩大因素衝擊 估本季出貨量年減逾1成

研調機構 DIGITIMES 研究中心最新報告指出，中國智慧手機市場去年第四季仍處於低檔，出貨量年減超過 2 成，而今年第一季為海外淡季，加上持續受到通膨影響，預估出貨量也有逾 1 成衰退。

展望今年第一季，分析師林俊吉認為，中國需求難有起色，又逢海外淡季，中企智慧型手機合計出貨將持續下探，預估中國智慧型手機首季出貨量，年衰退幅度將有 1 成以上。

分析各品牌狀況，華為邁入 2023 年擬擴大出貨規模，第一季出貨量有望提升；榮耀則受到中國市場需求不佳，今年首季出貨相對保守；小米受到高通膨影響，海外市場需求減少，預期第一季出貨同步下滑，此外，Oppo、Vivo 等出貨也趨於保守。

至於聯想、傳音，其他小品牌及白牌業者，海外市場雖然去年第四季為出貨旺季，不過通膨削減部分消費者的購買力道，加上第一季面臨淡季與高通膨，持續衝擊需求與出貨。

根據內容指出，中國智慧手機市場 2022 年第 4 季因銷售仍處於低檔、海外市場持續受通膨所苦，折損消費者購機意願，中系智慧型手機業者為使通路庫存水準不再升高，處於保守出貨狀況，合計出貨量約 1.5 億支，季增 6.6%，年減高達 21.4%。

林俊吉觀察，去年第 4 季中企前三大品牌業者出貨表現，Oppo 呈現小幅季減，小米及 Vivo 出貨則呈季增。前三大業者佔整體中企出貨比重合計為 63.1%，低於前一季的 65.4%，原因是榮耀、華為、傳音及聯想等業者合計出貨季增幅更大。