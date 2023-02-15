研勤大打AI牌 今年人臉辨識營收占比估突破5成

新北市政府地政局首創於全市各地政事務所推辦「人臉辨識 E 拍即合」，研勤 (3632-TW) 旗下 Face8 台灣臉霸人證核對系統獲採用，隨著 ChatGPT 帶起 AI 熱潮，研勤今 (15) 日最新指出，預估今 (2023) 年人臉辨識系統占營收比重將超過 5 成，看好具爆發性的成長動能。

研勤以行車紀錄器起家，提供車用相關服務，研勤不諱言，行車紀錄器已接近飽和，仍會持續耕耘，貢獻穩定營收動能。

隨著研勤近年積極發展 AI 技術有成，去年人臉辨識系統占營收比重已達 45%，研勤樂觀看，今年將突破 50%，營運體質調整已漸完成，人臉辨識系統可望帶來爆發性的成長。

研勤進一步提到，正持續投標公部門的標案，已獲納為部份監獄的人臉辨識系統，並看好，在新北地政局導入 Face8 台灣臉霸人證核對系統後，未來有望能大幅獲其他縣市地政局所採用成為通用化規格。

新北地政局在 Face8 台灣臉霸人證核對系統導入後，確實有效提升過去以傳統人工肉眼方式核對身分的效率，研勤統計，平均每案件省下 3-5 分鐘查核時間，而因該系統架設在地政事務所內網，屬於封閉式網路，輔以加密演算保存資料，也沒有個資外洩問題。

因此，新北地政局推動至今，申辦相關案件當事人同意系統拍攝比對建置人像檔案者已達 2 萬多件，同意建置比例超越 95%。

除了持續力拚打入公部門，研勤長期與連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 旗下健身工廠合作，每月收取系統維護費，並可隨著健身工廠持續拓點受惠。