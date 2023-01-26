IDC：去年智慧手機出貨量降至2013年來新低 降幅史上最大

市場研究公司 IDC 統計數據顯示，由於宏觀經濟疲軟和消費者需求疲軟，全球智慧手機出貨量在 2022 年第 4 季假日購物季大幅下滑。

IDC 發布的報告顯示，手機製造商在 10 月至 12 月當季出貨 3.003 億支智慧手機，同比下降 18.3%，為史上最大單季跌幅。

IDC 表示，2022 年全年智慧手機總出貨量為 12.1 億支，為 2013 年以來最低的年度總出貨量，「原因是消費者需求大幅下降、通貨膨脹和經濟不確定性」。

IDC 研究總監波帕爾 (Nabila Popal) 表示，「我們從未見過假期購物季的出貨量低於上季。然而，需求疲軟和高庫存導致供應商大幅削減出貨量。」

出貨量數字代表蘋果 (AAPL-US) 和三星等公司發貨給零售商和行動電信商的設備。它們雖不等於銷售額，但的確代表了需求。

IDC 表示，「去年末季的悲觀數據對 2023 年回升 2.8% 的預期面臨嚴重考驗，預測值隨時可能大幅向下修正。」

蘋果繼續保持全球第一大智慧手機製造商的地位。IDC 指出，這家美國科技巨頭第 4 季 iPhone 出貨量為 7230 萬支，同比下降 14.9%。蘋果市占率達到 24.1%。蘋果雖在關鍵的假期季之前推出其最新機型 iPhone 14 系列，但銷量還是出現下滑。

位於中國鄭州的全球最大 iPhone 製造廠遭遇新冠疫情和員工抗議，讓蘋果公司在 12 月當季面臨一系列供應鏈問題。

第二大智慧手機廠商三星的出貨量同比下降 15.6% 至 5820 萬支。三星第 4 季並未發布最新的旗艦智慧手機，但將於 2 月 1 日舉行活動，屆時可能會展示其新設備。

排名第三的中國電子產品製造商小米第 4 季出貨量為 3320 萬支，同比下降 26.3%。小米的降幅在排名前五大智慧手機廠商中最大；另外兩家業者為中國智慧手機製造商 Oppo 和 Vivo。

IDC 研究總監史卡塞拉 (Anthony Scarsella) 表示：「隨著手機出貨量在 2022 年全年下降超過 11%，2023 年將會是謹慎的一年，因為供應商將重新考慮設備銷售的搭配，而通路商在承擔過剩庫存之前會三思而後行。」