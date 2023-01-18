Canalys：2022年全球智慧型手機出貨量年減11% 蘋果市佔居冠

據市場調研機構 Canalys 最新報告，2022 年第四季全球智慧型手機出貨量較去年同期萎縮 17%，而全年出貨量則是年減 11%，至低於 12 億支。

數據顯示，去年第四季全球智慧型手機出貨量年減 17%，較第二季及第三季的跌幅有所擴大。2022 年全年出貨量則下跌 11% 至不到 12 億支。

Canalys 研究分析師 Runar Bjørhovde 表示，智慧型手機供應商去年一整年都在困難的總體經濟環境中苦苦掙扎。去年第四季表現是 10 年來最糟糕的年度。通路商在第四季對於接收新庫存非常謹慎，導致第四季出貨量較低。

展望 2023 年，Canalys 研究分析師 Le Xuan Chiew 表示，供應商將謹慎對待 2023 年，優先考慮盈利能力並保護市佔率。

供應商也正致力於削減成本以適應新的市場情況。同時，與通路建立牢固的合作夥伴關係對於在嚴峻環境下保護市佔率非常重要。

Canalys 預測， 2023 年智慧型手機市場將持平，市場情況仍將嚴峻。雖然通膨壓力逐漸緩解，但升息、經濟放緩和就業市場緊俏的影響將限制市場潛力。

各品牌來看，蘋果 (AAPL-US) 在第四季重新奪回了龍頭寶座，實現了有史以來最高的季度市佔率，達到 25%。南韓三星電子 (Samsung) 以 20% 的市佔率位居第二。小米的市佔率儘管在第四季下降至 11%，但仍位居第三。OPPO 和 vivo 位居緊隨其後，市佔率分別為 10% 和 8%。