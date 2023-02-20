強勢美元時代 留意三大投資契機

美國展開升息循環，美元匯率及利率雙升之下，美元資產正夯，該如何布局呢? 不妨評估美元定存、換匯時點、布局美股等三大投資契機。

美元利息高 美元定存正夯

為了抑制高通膨，美國聯準會 (Fed) 強力升息，去 (2022) 年 3 月以來，不到 1 年時間，總計升息 17 碼，預估今 (2023) 年美國基準利率區間將升至 5% ~5.25% ，達到 15 年來最高。由於美國通膨已從高點滑落，市場認為，Fed 升息可能進入尾聲，此波升息循環預估今年年中可望達到巔峰，明 (2024) 年才有機會開始降息，利率中位數可能會降至 4.1%。

不過，現階段美國通膨率仍逾 7%，遠高於 Fed 設定的 2% 通膨目標，故 Fed 主席鮑爾一再表明，恢復物價穩定仍是漫漫長路，故 Fed 會持續升息，利率將保持在限制性區間一段時間，才能戰勝通膨。聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）甚至表示，Fed 基準利率要升到 5％~7％，才能為通膨下降帶來壓力。

在美國就業及生產者物價指數依然強勁之下，即使聯準會放緩升息腳步，通膨尚未明顯下降、邁向 2% 的目標之前，今年年中升息到頂後，市場預估利率仍將維持在較高水準一段時間，因此，現階段定存美元仍是不錯的時機點。目前多數銀行的美元 1 年定存利息高於 3.5％，倘若今年 Fed 基準利率升破 5％，估計美元定存利息將會再上揚。

以滙豐銀行為例，近期祭出近 5% 的美元高利定存方案，即日起至今年 3 月 31 日止，只要是新開立滙豐銀行『卓越理財』帳戶者 (包含數位帳戶，但不適用於法人及 OBU 客戶)，且於開戶前 6 個月期間內未持有任何該行帳戶，即可享有美元 6 個月高利定存專屬禮遇，年息最高 4.88%，逼近高股息殖利率，限時限量，額滿將提前終止 (詳見銀行官網)。

滙豐卓越理財帳戶開戶相當簡單，只要備妥雙證件，即可透過兩種方式申請:

●線上開立數位帳戶：可以選擇用 (1) 自然人憑證 (須使用電腦 + 讀卡機)，或是(2) 他行臨櫃開立帳戶等兩種方法，完成身分認證後，即可進行開戶程序，手機最快 5 分鐘完成開戶申請，輕鬆又便利。

●線上預約開戶：完成線上預填開戶資料後，本人攜帶線上預填時提供之雙證件，至預約之滙豐分行開戶。

開立滙豐卓越理財帳戶後，即可同時擁有多種外幣存款帳戶，而且首創全球帳戶整合功能，環球轉帳零時差，不限次數免手續費，讓民眾可以在跨國連結的同名帳戶之間，隨時隨地調撥資金，且免手續費。

評估換匯時點 佈局美元資產

全球資金大幅回流美國，帶動美元指數強升約 10%。雖然 Fed 放緩升息腳步，恐將讓美元回檔，但基本上，美國持續升息節奏不變，高利差將維持一段時間，加上俄烏戰爭尚未落幕，美元避險需求仍在，故美元跌勢恐將有限。高盛策略師甚至認為，美元仍有很大的升值空間，主要是因為美國經濟與勞動力韌性高，且各國央行升息步伐仍不及 Fed 猛。

高盛認為，全球經濟衰退擔憂、金融穩定風險加劇，仍會繼續推升美元，美元避險需求依然存在吸引力。若以貿易加權指數為基礎，預估美元約 3% 的升值空間。至於美元何時觸頂？高盛分析，根據歷史經驗顯示，美元高點往往伴隨經濟成長觸底或 Fed 開始採行寬鬆貨幣政策而來，預估 Fed 於明年才會降息，顯示美元不會於近期觸頂。

不過，高盛也特別指出，Fed 大幅放寬貨幣政策或是通膨觸頂，並非是美元觸頂的必要條件。只要市場明顯認為，Fed 可能快要暫停升息，或者 Fed 動向改變，美元恐將會提前觸頂。

由於美元仍維持強勢，投資人可以趁美元回檔修正，逢低換匯，能夠節省出國遊學、旅遊等費用，或是轉入美元定存、美元保單、美股等強勢美元資產。

以美元保單來說，目前利率具吸引力，對於出國留學、遊學、旅遊、置產、退休等有美元需求的人而言，可以評估考量。民眾可以於資產配置中加入台幣或外幣保險產品，藉由滙豐銀行量身訂做的保險專業服務，有機會協助資產穩健成長、退休及傳承規劃。

此外，目前多數銀行都有提供換匯零時差服務，舉例來說，滙豐銀行卓越理財帳戶提供 24 小時線上換匯服務，無須配合銀行營運時間，透過手機換滙隨時隨地換匯，且有 14 種外幣可供兌換，一個帳戶享多種幣別服務 (註 1)。

更簡便的是，滙豐銀行提供一站式財富管理服務 (請詳見銀行官網)，換匯之後，即可馬上進行海外投資，無須擔心夜間或假日外幣不足的狀況。除了可以透過基金全能通平台申購國內外基金之外，亦可藉由股票全能通平台，全天候買賣海外股票 / ETF 等多元投資標的，不用額外開證券戶或匯資金到海外平台，只要透過滙豐網路 / 行動銀行，就能輕鬆買賣國外股票 / ETF，成為世界知名公司的股東；若是投資美股，還可以當日隨買隨賣，省時又便利。

註 1) 外幣轉換可能因匯率變動而發生機會或風險，客戶應自行承擔各項有關外匯兌換限制及損失等風險 (包括但不限於價格、匯率、政治、國家 / 地區之風險)，包括將所投資之外幣兌換至原持有幣別或其他外幣時可能遭受之損失，最大損失為全部本金及利息，承作前請審慎評估。