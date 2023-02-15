〈財報〉Airbnb Q4營收獲利均亮眼、財測強勁 盤後漲逾9%

隨著旅遊需求反彈，旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 周二 (15 日) 公布第四季獲利和營收均高於分析師預期，且第一季財測也高於預期，激勵盤後漲逾 9%。

近時確認，Airbnb 周二收高 3.82%，盤後大漲 11.31 美元或 9.36%，報每股 132.18 美元。

第一季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：17.5-18.2 億美元 vs. 16.9 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

第四季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股獲利 (EPS)：48 美分 vs. 25 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收：年增 24% 至 19 億美元 vs. 18.6 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

淨利：3.19 億美元 (去年同期為 5500 萬美元)

調整後息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) ：5.06 億美元 vs. 4.32 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)

總預訂量：135 億美元

訂房晚數與體驗：年增 20% 至 8820 萬 vs. 8970 萬 (StreetAccount 調查的預期共識)

平均房價：年減 1% 至 153 美元

活躍房源：年增 90 萬個或 16，達 660 萬個

總預訂量是 Airbnb 用以追蹤屋主收入、服務費、清潔費和稅額的指標。第四季訂房晚數雖年增 20%，但仍低於分析師預期。

Airbnb 在致股東的信中表示，自 2023 年來看到需求持續強勁，各大城市的旅遊潮恢復，而該業務向來是 Airbnb 最強勁的地區之一。

該公司表示，國內和短途旅行繼續保持強勁，但第四季較長途的旅行與跨境旅行的進步程度更高。拉丁美洲的市占增長，以及亞太地區的持續復甦、歐洲遊客提早預訂夏季假期，這些尤其令人振奮。

Airbnb 表示在疫情大流行期間進行削減開支，但過去兩年也適度增加人力，預計 2023 年會繼續「以明智的速度招聘」。與 2019 年相比，其員工人數減少 5%，但營收增長 75%，因為整個 2022 年客戶需求和供應增長均保持強勁。