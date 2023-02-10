特斯拉中國價格又波動 Model Y後驅版漲價人民幣2,000元

繼特斯拉電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 調漲美國市場 Model Y 售價後，特斯拉也調高中國市場價格，宣布 Model Y 後驅版漲價人民幣（下同）2,000 元，交車時間也變長。

特斯拉中國官網顯示，國產特斯拉 Model Y 後輪驅動版漲價 2,000 元，起售價為 26.19 萬元，交車周期延長為 2-5 周，原本為 1-4 周。

就在 1 月 6 日，特斯拉宣布國產車型全系降價，其中 Model 3 後驅版降為 22.99 萬元，Model Y 後驅版降為 25.99 萬元，創下歷史最低價，交付周期也縮短至 1-4 周。如今，Model 3 交付周期依舊為 1-4 周，但 Model Y 交付時間延長為 2-5 周。

為因應宏觀經濟壓力，以及其他電動車車廠日益激烈的競爭，特斯拉自去年第 4 季起多次提出降價與促銷措施。除中國市場外，特斯拉在美國、歐洲等主要市場也數次大降價。

特斯拉此番降價引發較大迴響，中國二、三線城市特斯拉門市客流與訂單數在本輪降價後急劇增加，部分城市門市訂單數較去年 12 月暴增 500%。

特斯拉執行長馬斯克在去年財報會議中也表示，在今年 1 月的訂單量是產量的兩倍有餘，並將今年交車目標定在「接近 200 萬輛」。

乘聯會數據顯示，特斯拉上海「超級工廠」1 月銷量超過 6.6 萬輛，較去年同期增長 10.3%，較前月激增 18.3%。

此次小幅漲價的 Model Y，正是特斯拉旗下最暢銷車款。2022 年，特斯拉 Model Y 取代其兄弟車型 Model 3，憑借 77.13 萬輛銷量勇奪全球電動車銷量第一，這也是 Model Y 首次登上冠軍寶座。

在中國市場，Model Y 也比 Model 3 更受歡迎。2022 年，前者在中國的銷量共計 31.5 萬輛，後者僅 12.4 萬輛。

本月稍早特斯拉也上調美國 Model Y 車款價格，業界普遍猜測原因可能是美國財政部調整電動車退稅政策，允許更多跨界休旅車（SUV）獲得 7,500 美元電動車稅額抵免。

特斯拉美國官網報價顯示，Model Y 長續航版售價提高至 54,990 美元，Model Y 高性能版則調高至 57,990 美元，兩者售價分別調漲 1,500 美元和 1,000 美元。