美股重點新聞摘要2023年02月14日

今日操盤前瞻

日本央行 (日銀) 總裁提名人選公布

日本 Q4 GDP 初值

OPEC 原油市場月報

美國 1 月 CPI

偵察氣球事件後 布林肯考慮本周會晤王毅

外傳美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 考慮在本週稍晚召開的慕尼黑安全會議 ( 2 月 17 日至 19 日) 上會見中國中央外辦主任王毅。閱讀全文...

傳谷歌資料中心晶片研發取得進展 明年下半年由台積電量產

美國媒體《The Information》周一（13 日）報導，Google 在資料中心晶片研發方面已取得進展，有望於 2025 年開始使用新的晶片。Google 伺服器設計團隊已努力至少兩年時間，其兩款晶片技術建立在 Arm Holdings 的技術之上，台積電 (2330-TW) 可能會在 2024 年下半年開始量產這兩款晶片。閱讀全文...

紐約 Fed 調查：未來一年通膨預期持平 5% 收入成長估放緩

紐約聯準銀行公布最新消費者預期調查顯示，1 月美國民眾對未來一年的通膨預期仍處在高點，長期通膨預期則略為降溫，他們並下修對未來的收入成長預估。閱讀全文...

富國銀行：熊市已結束 但不代表新牛市到來

美股年初至今意外大漲，各界開始辯證這是熊市陷阱還是新牛市的到來，富國銀行 (Wells Fargo) 分析師認為，熊市確實已經結束，但不代表新的牛市將到來。閱讀全文...