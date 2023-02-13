〈美股早盤〉投資人靜候美通膨報告出爐 主要指數漲跌不一

投資人靜候本周美國重磅通膨數據出爐，市場分析認為，該份報告可能證實通膨戰爭尚未結束，打消投資人對聯準會（Fed）調整利率的希望，美股主要指數周一（13 日）開盤漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.4%，標普 500 指數漲進 0.2%，費城半導體指數漲近 0.5%。

美股開盤前，主要指數期貨走高，投資人替這忙碌的一周開端做好準備。其中本周的關鍵大是為周二（14 日）公布的消費者物價指數（CPI）數據，該份報告可能證實通膨戰爭尚未落幕，從而粉碎聯準會（Fed）調整利率的希望。

投資人正在重新評估美國今年將把利率升到多高。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）是最新一位表示利率可能升至 5% 以上的 Fed 官員，更早之前，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）預料利率將升至 5.4%。

與此同時，摩根士丹利策略師表示，由於市場過早消化 Fed 暫停升息的因素，美國股市的拋售時機已經成熟。華爾街知名美股空頭 Michael Wilson 所領導的團隊在報告中寫道：「儘管近期利率走高支持這樣一種觀點，即 Fed 可能在更長時間內保持限制性政策，但股市拒絕接受這一現實。」Wilson 預估，標普 500 指數今年將收在 3,900 點。

Wilson 認為，由於基本面不斷惡化，加上 Fed 升息與企業獲利衰退同時道來，今年春季美國股市將觸底。策略師們表示：「價格與現實的脫節程度，就像熊市期間一樣。」

另一方面，利率選擇權市場對 Fed 政策的預期正在改變。本周已出現數筆 Fed 基準利率將達到 6% 的大額押注，此叫當前市場一致預期高出近 1 個百分點。

這些押注背後的想法與市場過去兩個月的信仰背道而馳。市場過去兩個月相信的是，過去一年升息 8 次之後，Fed 的緊縮周期已近尾聲。這種想法認為，利率已高到足以導致經濟衰退的水準，央行今年可能會掉頭轉向。

能源方面，石油輸出國組織（OPEC）秘書長 Haitham Al Ghais 上周日表示，隨著最大原油進口國中國經濟前景改善，該組織預估 2023 年全球石油需求將超過新冠疫情前水準。據悉，由於市場預期石油需求將迅速反彈，特別是中國石油需求，布蘭特原油期貨在上月一度飆升至每桶 90 美元。

不過，近幾周美國石油庫存不斷上升以及升息預期升溫讓油價承壓。華爾街投行高勝上周在一份研究報告中表示，今年中國需求增加 110 萬桶 / 日，可能會使石油市場在 6 月重新陷入供應不足的局面，並導致石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）扭轉減產計畫。

截至台北時間周一（13 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.46%，至每股 192.04 美元

特斯拉美國官網上周六顯示，特斯拉將 Model Y 高性能版電動車價格上調 500 美元至 58,490 美元，而 Model Y 長續航版本價格不變，仍為 54,990 美元。此次價格調漲是特斯拉在一周左右時間內第二次上調 Model Y 的價格，也是今年迄今第四次調漲。另外，美國最大退休基金加州公務員退休基金（CalPERS）去年第四季增持 67.5 萬股特斯拉股票，按上周五收盤價計算約為 1.31 億美元。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 2.07%，至每股 268.55 美元

外媒 The Verge 報導指出，微軟正計劃在 3 月某個時候發布更多與人工智慧（AI）相關消息，將聊天機器人 ChatGPT 技術整合到 Word、PowerPoint 和 Outlook 等 Office 應用程式中。另外，微軟可能會展示 Office 將如何使用其模型，結合新必應（Bing）中類似 ChatGPT 的聊天機器人，在 Word 中實現寫作等功能。

福特 (F-US) 早盤股價上漲 0.16%，至每股 12.45 美元

有外媒報導，福特和寧德時代計劃在美國密西根蓋一座 35 億美元的磷酸鐵鋰電池工廠。知情人士表示，工廠將位於底特律以西約 100 英里，預估將創造 2,500 個就業機會，協議最早於下周一宣布。針對上述傳聞，寧德時代相關人士對此不予置評。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞信國際財富管理（Credit Suisse International Wealth Management）投資長 Nannette Hechler-Fayd "Herbe 表示，目前對美股保持非常謹慎態度，估值與 Fed（以及其他央行）在今年剩餘時間的利率水準之間脫節。

美銀策略師 Michael Hartnett 表示，儘管人們「非常容易」相信美國 1 月就業報告顯示美國經濟可能避免萎縮，但本周二的消費者物價指數（CPI）報告至關重要，將象徵股市反彈的一個轉折點。建議投資人在 4,200 點以上賣出標普 500 指數，這比目前水準高出約 3%。