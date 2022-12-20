〈貴金屬盤後〉美債殖利率上揚 金價收黑 銅因中國解封希望上漲

對美國聯準會 (Fed) 繼續升息的期待帶動美債殖利率上揚，使黃金期貨周一 (19 日) 收低，再度跌破 1800 美元，不過銅價上漲，主因中國防疫封控放寬且致死率降低，有助於提振受疫情打擊的中國經濟。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤小跌 2.50 美元或 0.1%，報每盎司 1787.70 美元，盤中最高曾漲至 1808.60 美元。

儘管 ICE 美元指數 (DXY) 周一下跌，美債殖利率仍上揚，對政策利率敏感的 2 年期美債殖利率從 4.180% 上升到 4.249%，10 年期美債殖利率躍升至 3.583%。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「紐約聯邦銀行前總裁杜德里 (William C. Dudley) 告訴投資人不要和 Fed 對作之後，金價就走低。杜德里表示，Fed 堅守鷹派立場，會全力打消市場對決策官員可能在明年底降息的念頭。」

杜德里周一透過彭博專欄向投資人警告，如果市場還在期待明年夏天降息，會讓 Fed 必須更強力緊縮以達到通膨目標。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，期貨交易員目前仍認為，明年聯邦資金利率最高不會超過 5%，約比 Fed 官員預測的 5.00-5.25% 低 20 個基點，他們還預測，Fed 將在 2023 年 5 月開始降息。

中國上周末舉行中央經濟工作會議，當局承諾將刺激銷售、支持私部門，以振興經濟。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「要帶動工業金屬上漲，必須看到中國的經濟活動有起色。」

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