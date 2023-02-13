EV電池需求旺 南韓三大廠今年將投資逾20兆韓元

隨著電動車成為市場主流，電池需求快速竄升，除了龍頭寧德時代 (CATL) 以外，韓國三大電池製造商 LG Energy Solution 、三星 SDI 和 SK On 都預計今年將投資超過 20 兆韓元擴大電池產能。

今年三大韓國電池廠總計將擴產 135 GWh，將能提供 200 萬台 65KW 的電動車，其中 LG Energy Solution 約 100GWh、三星 SDI 23GWh、SK On 12GWh。

截至去年，三家電池廠總產能 361GWh， LG Energy Solution 產能最大達 200GWh、三星 SDI 約 84GWh、SK On 約 77GWh，預計今年三家產能將突破 500GWh， LG Energy Solution 占比 6 成，三星 SDI 占 21.4%、SK On 則有 17%。

需求方面，研調 SNE Research 指出，今年 EV 電池市場需求量約 790GWh，而供給有可能達到 1025GWh，三家電池廠預計將發動一場全面戰爭，以在北美、歐洲與中國市場提高競爭力。

截至去年第三季，全球電動車銷量 729 萬輛，其中，中國電動車銷售達 441 萬輛、歐洲 172 萬輛，美國 79 萬輛，三大市場占全球達 95%，不過，美國市場正在加速，將帶動當地電池市場快速成長，預計今年北美電池市場將從 2021 年的 64GWh 擴大至 143GWh，2025 年將達 453GWh，平均年成長率達 63%，這也是韓國電池廠大力赴美設廠主因之一。

歐洲市場則是韓國電池廠大本營，南韓電池工業協會表示，去年三大韓國電池製造商歐洲電池市占率達 71%，但 CATL 已在匈牙利建置第二座新廠，未來歐洲產能將超過 GWh。至於中國市場則由當地電池大廠所主導。

LG Energy Solution 計畫今年都資 10 兆美元，美國產能將增加至 55GWh，年增 2.6 倍，目標 2030 年能拿下北美 6 成市占率，同時中國產能將成長至 155GWh，瞄準特斯拉等當地品牌，波蘭廠預計提高至 90GWh，出貨福斯、雷諾、福特車廠。

SK On 預計今年產能達 89GWh，主要擴廠預計將於明年投產，2025 年產能將跳增至 220GWh；至於三星 SDI 預計今年將擴產 20GWh。