特斯拉斥逾36億美元在內華達州蓋兩工廠 生產電動卡車和4680電池

美國電動車龍頭特斯拉周二（24 日）表示，將投資逾 36 億美元在內華達州雷諾（Reno）超級工廠附近新建兩座工廠，一間將大規模生產延宕已久的電動半掛卡車（Semi electric truck），另一間將生產新的 4680 車用電池。

路透報導指出，該間電池工廠將能夠替 200 萬輛輕型汽車生產足夠的電池，其中包括 4680 型號電池。4680 電池是特斯拉達成 2030 年生產電池成本減半且產量提高近 100 倍的關鍵。

特斯拉也在推特上公布建廠相關消息。(圖：特斯拉推特)

據悉，這兩間工廠將雇用約 3 千名員工，將在雷諾工廠以東擴建。白宮高級顧問蘭德魯（Mitch Landrieu）表示同日發表聲明說，特斯拉將能幫助美國在綠能製造業中居領先地位，強化美國能源安全並最終降低家庭成本。

特斯拉在加州和德州的工廠一直在努力提高 4680 電池產量。有專家表示，該電池的乾塗層技術是新穎且未經證實的，因此該公司在大規模生產以節約成本方面遇到重重挑戰。

另一方面，此次擴建也表明特斯拉終於開始大規模生產電動半掛卡車，最初原本預估在 2019 年開始投產。去年 12 月，特斯拉向百事可樂公司 () 交付第一批電動半掛卡車，但沒有跡象表明該款車型產量眾多。

其他訂購特斯拉電動半掛卡車的客戶還包括美國最大啤酒釀造公司 Brewer Anheuser-Busch(BUD-US)、優比速（United Parcel Service）(UPS-US) 和沃爾瑪 (WMT-US)。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤後股價下跌 2.03%，至每股 140.97 美元，扭轉收盤 0.1% 的漲勢。特斯拉將於周三（25 日）美股盤後公布上季財報。