SK On啟動無鈷電池開發計畫 最快2024年量產

據南韓媒體 TheElec 報導，南韓電池大廠 SK On 正計劃開發不含鈷的電動汽車 (EV) 電池，瞄準中低階電動車市場，最快 2024 年開始採購無鈷正極材料，並開始量產無鈷電池。

目前電動車三元電池中，鈷被認為是人涉及人權、環保的衝突礦物，且比鎳、錳等電池中等電池材料更昂貴，其中，錳成本比鈷便宜 7 成，地球存量、穩定性都很高，有利電動車普及，可望成為未來替代材料，不過續航力將有所受限。

SK On 目標三年內成功開發無鈷電池，並正與正極供應商接洽，目前也同時開發磷酸鋰鐵 (LFP) 電池。業內人士認為，比起袋式電池，未來角型電池更可望優先採用無鈷正極材料，電池極有可能使用磷酸錳鐵鋰或 LMFP 陰極。

除了新型電池開發，SK On 持續擴大電池產能， SK On 近期陸續宣布北美、歐洲建置電池廠，將在 2025 年起開始為現代汽車美國 EV 廠提供電池，目標在北美合作建立 EV 電池供應鏈，共同擴大北美市占率。

SK On 也將在土耳其建立新電池工廠，據南韓媒體報導，預計土耳其新廠將比照匈牙利廠設計，將在 2025 年完工，未來該廠年產能將上看 45GW，並同時擴大南韓、美國產能，南韓瑞山廠與美國喬治亞州廠的產能，目前瑞山廠產能約 5GW、喬治亞州廠約 21.5 GW，傳出兩廠總共將新增 30GW 的產能。