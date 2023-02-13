〈Appier財報〉去年全年營業利益首度轉正 今年營收、獲利續成長

沛星互動科技 Appier (4180-JP) 今 (13) 日公布去年第四季、全年財報，受惠整體市場、垂直產業客戶持續擴張，單季獲利再創新高，也帶動去年全年營業利益首度轉正，獲利約 5000 萬日元，較原預期提前一年，展望今年，Appier 對營運仍維持樂觀看法，預期營收將年增 3 成、營業利益則可望大增近 10 倍。

Appier 去年第四季營收達 58 億日元、年增 47%，創下歷史新高，毛利率達 52.2%，EBITDA 利潤率達 9%、年增 6 個百分點，EBITDA 則來到 5.31 億日元，營業利益率年增 6 個百分點，金額達 1.37 億日元，再度達到單季盈利，客戶數年增 26%，客戶流失率則維持在 0.62%。

Appier 受惠第四季亮眼財報表現，去年全年也繳出優於預期的成績單，全年營收衝上 194 億日元，優於原預期的 192 億日元，年增 53%，毛利年增 60%，毛利率達 51.5%、年增 2.2 個百分點，營業利益首度翻正達 5000 萬日元、營益率 0.3%，為 Appier 首度全年轉盈，EBITDA 來到 13.63 億日元、EBITDA 獲利率為 7%。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，2022 年是 Appier 成長加速的一年，不僅提前一年實現全年營業利益轉正，也在四年內將營收與營業毛利提升超過三倍，也顯示市場對第一方數據趨勢、以 AI 賦能的 ROI 導向解決方案反應甚佳，展望今年，隨著 AI 逐步取得重要進展下，Appier 將可望擴大協助客戶在其數位轉型旅程中透過 AI 趨勢和技術獲得最大價值。

展望 2023 年，Appier 財測目標為全年營收達 255 億日圓、年增 31%，若排除匯率波動，年增幅最高上看 34%，毛利也可望受惠演算法準確性提升、高毛利產品持續貢獻下，年增 35%，毛利率上看 53%，此外，隨著業務效率及銷售生產力提升下，今年營業利益將可望成長 964% 至 5.35 億日元、營業利益率達 2.1%，EBTIDA 則來到 23.4 億日元、年增 72%。

不過，Appier 也預告，今年上半年將有一次性費用約 6000 萬日元，用於提升企業營運管理，為系統轉板所需。

客戶組成方面，Appier 2022 年仍以東北亞客戶比重最高，達 63%，大中華區則區次約 20%，成長幅度最高的美國和 EMEA 市場占約 12%，東南亞也有 5%，產業分布上，電商因其他領域成長幅度較大，占比下滑 43%，遊戲、娛樂、電子書和線上串流媒體等數位內容則大增至 38%，其他網路服務、消費品牌與銀行金融保險業各約 12%、7%。

另一方面，Appier 在 2022 年 12 月也成功從東京證券交易所 (TSE) Mothers 板塊 (目前稱為 Growth) 變更為 Prime 板塊，充分證明 Appier 已成為具有強勁成長動能和良好公司治理的成熟型組織。