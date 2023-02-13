美元上漲至近1個月高點 亞幣多數走弱

大多數亞洲貨幣周一 (13 日) 走軟，而美元接近一個多月高位，原因是市場在本周備受期待的美國通膨數據公布前變得謹慎，同時區域經濟數據也成為關注焦點。

風險較高的東南亞貨幣周一表現最糟，馬來西亞令吉和菲律賓披索分別下跌近 0.8%。新加坡元下跌 0.2%，因數據顯示，新加坡 2022 年第四季經濟增長不及預期，但金管局仍維持 2023 年的增長預測，理由是希望該國最大的貿易夥伴中國經濟最終復甦。

日元下跌 0.6%，交易員等待下一任日本央行總裁人選的更多細節。 據報導，政府預計將在本月晚些時候，就此事發表聲明。

儘管上周五傳出經濟學家植田和男 (Kazuo Ueda)(71 歲)，將接替黑田東彥 (78 歲) 的央行總裁職務，一度令市場猜測是轉鷹訊號，但市場隨後定價，新任總裁仍將維持超寬鬆經濟政策，這使得日元進一步走軟。

中國人民幣下跌 0.3%，因為 1 月份通膨數據弱於預期，推高了人們對中國人行再次降息的預期，因為它正在努力支撐經濟增長。

在中國放棄防疫清零政策後，今年以來的商業活動復甦情況喜憂參半，但有鑑於中國在亞洲及全球的貿易地位，市場仍期待中國經濟復甦以振興亞洲經濟。

由於對美國周二公布的通膨數據的預期，更廣泛的亞洲貨幣仍然承壓。 儘管人們普遍預計 1 月份通膨將較上月有所下降，但預計仍將保持在相對較高，這可能會促使聯準會進一步收緊貨幣政策。

美元兌一籃子貨幣走強，接近 1 月初觸及的高位，美元指數周一小漲 0.1% 左右，維持在 103.6 上方。