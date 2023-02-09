Appier強化AI數位行銷領域地位 延攬陳明愉、張朝騏加入

沛星互動科技 Appier (4180-JP) 今 (9) 日宣布延攬傑出工程主管陳明愉 (Robert Chen)、張朝騏 (Chaochi Chang) 加入，有助強化 Appier 經營團隊陣容、創新研發實力，同時驅動 Appier 下一階段成長，並維持在 AI、數位行銷領域的領先地位。

Appier 說，AI 對於決策制定 (Decision making) 的影響力已受到企業與人們的廣泛認可，能更大程度地協助企業因應未來的不確定性或預測用戶潛在的行為，展望未來，預期生成式 AI(Generative AI) 將引領新一波生產力革命，成為企業倍增數位影響力的驅動引擎。

根據 Gartner 預估，2025 年生成式 AI 產製的數據將佔所有數據的 10% ，可以預見 AI 將為企業生成行銷內容 (包括但不限於文案、對話、圖片、影音等) 增添更廣泛的應用與發揮空間，Appier 指出，有鑑於此，近年積極延攬富有實務經驗的工程主管加入團隊。

Appier 說，陳明愉在推動技術策略、帶領大型組織、建置全球性規模化平台和 AI 技術研究等方面擁有超過 20 年的豐富經驗，目前擔任 Appier 工程團隊副總，負責 CrossX 全產品線的產品研發與工程技術，其擁有卡內基梅隆大學電腦工程博士學位、臺灣大學資訊工程學系學士學位。

張朝騏則在軟體產業具有深厚的經驗，Appier 說，張朝騏曾負責開發流程優化、產品技術研發、產品管理和研發團隊管理等不同職務，目前擔任 Appier 資深工程協理，負責帶領 AIXON AI 預測平台的研發團隊進行產品開發和相關整合專案的執行，並分別在紐約州立大學石溪分校、麻省理工學院媒體實驗室 (Media lab) 取得電腦科學碩士和媒體科學碩士學位，同時也於臺灣大學資訊工程學系取得學士學位。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，紮實的工程研發實力是驅動 AI SaaS 公司成長的關鍵，很高興延攬兩位傑出的工程主管加入 Appier 團隊，借重兩位深厚的研發技術與實務經驗，讓 Appier 的產品更加切合多元品牌的行銷目標、快速迭代的趨勢應用與日趨複雜機器學習模型，以更具效率與效益的方式調度工程人才，兼顧不同軟體開發與技術需求。