Appier獲東京證交所批准上市板塊變為Prime 12/15生效

沛星互動科技 Appier (4180-JP) 今 (8) 日宣布，獲得東京證券交易所 (Tokyo Stock Exchange，TSE) 批准，將公司上市市場從 Growth 市場板塊變更為 Prime 市場板塊 (原東證一部)，預計 12 月 15 日正式生效。

Appier 在 2021 年 3 月在東證 Mothers(目前稱為 Growth) 板塊上市後，營運維持強勁且穩定成長，由於 Appier 日前已滿足東京證交所轉板至 Prime 的要求，為公司營收在 100 億日元以上且市值必須連續一個月超過 1000 億日元。

Appier 是東證改制後第三個從 Mothers(Growth) 轉板到 Prime 的公司，且從上市到完成 Prime 轉板僅耗時 1 年 9 個月，Appier 說，這是基於公司的財務表現如預期達標，今年更三度上修財測，在整體資本市場不穩定的今年，Appier 企業價值仍穩健提升。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，感謝股東、客戶、同仁、合作夥伴一直以來的支持，讓 Appier 在上市後不到兩年順利完成 Prime 轉板，獲批准上市板塊變更為 Prime 也是公司重要的里程碑，期望轉板後將可持續擴大投資人多元性，並進一步提升公司企業價值。

東京證交所是在今年 4 月宣布全新股市板塊架構，將原先 4 個板塊，包含東證一部、東證二部、JASDAQ(Standard、Growth)、Mothers 等，整併為 Prime、Standard、Growth 3 個板塊，而改制後，從 Growth 市場移轉至 Prime 掛牌條件除須滿足 Prime 市場上市條件外，還必須滿足營收在 100 億日元以上，且市值必須連續一個月超過 1000 億日元的要求。