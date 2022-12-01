沛星Appier明年營運正向 看行銷科技有三大趨勢

沛星互動科技 Appier (4180-JP) 受惠區域市場、垂直產業擴張動能延續，第三季營業利益率為今年第二度轉正，並看好全年營收成長可望進一步擴大，對明年展望也不悲觀，今 (1) 日舉行客戶夥伴活動，針對明年行銷科技 (MarTech) 市場提出三大趨勢。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，後疫情時代實體通路逐漸復甦，但不代表線上銷售的影響力將減弱，沛星相信透過軟體智慧化將 AI 轉換為投資回報，可望助力客戶持續實現業務成長，因此近年積極啟動自主創新研發、結合策略併購強化產品與市場競爭力。

因應 2023 年後疫情新常態，游直翰說，沛星認為有三大趨勢，包含以圍繞第一方數據的解決方案、線上與線下數據的虛實整合與應用、以及強調轉換與成效，以結果為導向的行銷側重，希望協助企業抓住潛在商機。

歷經疫情衝擊、外在環境的不確定性，沛星認為，AI 驅動的 MarTech 解決方案已成為指標企業提升競爭力的標配，面對第三方數據即將退場，將持續優化精進 AI 演算法與模型表現，並運用創新產品與技術協助客戶在有限的數據與資源下，增強行銷的有效性。

另一方面，沛星 10 月初正式完成併購美國行銷科技公司 Woopra，將其納為全資子公司，沛星已規劃將 Woopra 的分析、可視化功能與旗下 AIXON 的 AI 功能結合，強化在顧客數據平台 (CDP) 服務，產品也將在未來不久發表。

營運方面，沛星預期，今年第四季可望保持成長，並三度上修今年營收目標至 192 億日元、年增幅擴大至 51%，並認為今年全年將接近損益兩平、明年營業利益則可望轉正。