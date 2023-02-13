北向資金連續13周淨流入 爆買A股「中字頭」股票

中國 A 股市場「北向資金」連續 13 周淨流入，其中上周淨流入人民幣（下同）29.33 億元，爆買 A 股「中字頭」股票。

《證券時報》報導，Wind 數據顯示，從去年 11 月 7 日以來，「北向資金」已經連續 13 周淨流入。期間淨流入最多的一周，是今年 1 月 16 日 - 20 日，金額達 485.13 億元。從單月看，2 月以來，「北向資金」淨流入 83.54 億元，1 月達到 1,412.9 億元。

上周「北向資金」淨流入 29.33 億元，其中周四淨流入 121 億元，其餘四個交易日均為淨流出。雖然上周「北向資金」流入金額減少，但全周依然保持淨流入趨勢。

Wind 數據顯示，上周滬股通通道共計增持 321 檔個股，增持數量最多的前十檔個股為中國聯通 (600050-CN) 、中國鋁業 (601600-CN) 、大唐發電 (00991-HK) 、中遠海控 (601919-CN) 、中國平安 (02318-HK) 、長江電力 (600900-CN) 、保利發展 (600048-CN) 、中國中車 (601766-CN) 、包鋼股份 (600010-CN) 、中國石化 (600028-CN) ，增持數量依序為 5,054.87 萬股、4,200.02 萬股、4,101.82 萬股、3,191.45 萬股、2,704.23 萬股、2,522.21 萬股、2,428.48 萬股、2,396.78 萬股、2,383.15 萬股、2,297.10 萬股。上述數據顯示上周「北向資金」看好「中字頭」股票。

國盛證券表示，目前中國聯通利潤持續增長，經營效率不斷提升。在數位化浪潮與「大安全」背景下，以三大電信商雲端業務為代表的國資雲，滲透率與市場地位加速提升。

Wind 數據並顯示，上周深股通通道共計增持 482 檔個股，增持數量最多的前十檔個股為京東方 A(000725-CN) 、分眾傳媒 (002027-CN) 、TCL 科技 (000100-CN) 、雲鋁股份 (000807-CN) 、領益智造 (002600-CN) 、天山鋁業 (002532-CN) 、銅陵有色 (000630-CN) 、二三四五 (002195-CN) 、美年健康 (002044-CN) 、奧特佳 (002239-CN) ，增持數量依次為 1.1775 億股、3,720.09 萬股、3,383.84 萬股、2,585.14 萬股、2,385.19 萬股、2,245.17 萬股、2,025.88 萬股、1,903.54 萬股、1,898.29 萬股、1,394.87 萬股。