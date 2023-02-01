中國資產被買爆！1月北向資金流入量破紀錄 人民幣升近3%

中國 A 股市場「北向資金」1 月加碼人民幣（下同）1,412 億元，淨流入刷新歷史紀錄，人民幣也升值近 2.8%，凸顯外資押注中國經濟復甦，湧入中國市場。

「北向資金」周二（31 日）淨買入 101.44 億元，是上月第五次淨買入額破百億，為歷史首見。雖然 1 月僅 16 個交易日，「北向資金」仍加倉 1,412 億元，單月淨買入額創「陸股通」開通以來新高。

事實上，自去年 11 月中旬起，「北向資金」已出現加速淨買入跡象。截至目前，累計淨買入額達 2,363.98 億元，其中 11 月淨買入 600.95 億元，12 月也有 350.13 億元。

「北向資金」單月淨流入破千億，哪些行業及個股獲追捧，成為市場關注焦點。數據顯示，近一個月「北向資金」增持金額較多的行業中，釀酒、金融、電池及光伏設備等類股受青睞。

釀酒行業最近一個月被「北向資金」增持的市值，達 161.8 億元，居於所有行業之首。此外，銀行、保險、電池、光伏設備四個行業被增持的金額也較大，均在 100 億元左右。

個股方面，「北向資金」上月淨流入最多的個股是寧德時代 (300750-CN) ，累計買入 119.48 億元，貴州茅台 (600519-CN) 、中國平安 (02318-HK) 緊隨其後，淨流入額分別為 92.91 億和 87.98 億元，隆基綠能 (601012-CN) 、五糧液 (000858-CN) 、招商銀行 (03968-HK) 淨流入額也都超過 50 億元。

上月人民幣也強勢升值。1 月最後一個交易日，在岸人民幣兌美元匯價收盤報人民幣 6.7571 元，較去年末升值 1,943 點（去年年末收報 6.9514），累計升值近 2.8%。

中間價方面，1 月人民幣兌美元中間價累計升值 2.93%，這也是人民幣兌美元匯率連續第三個月升值。

今年 1 月，人民幣兌美元即期匯率盤中一度升破 6.69，較去年 11 月初低點反彈 8.6%。

人民幣強勢升值，是去年 11 月趨勢的延續。中國央行表示，去年 11 月中旬以來，隨著國內「穩經濟」政策措施顯現成效，政府調整疫情防控措施，加上市場預料美國聯準會（Fed）將放緩升息步伐，帶動人民幣兌美元匯率逐漸轉向升值。