中國A股前瞻 今年「北向資金」有望加速流入

去年中國股市「北向資金」總流入金額定格在人民幣（下同）900.2 億元，不到前年的四分之一，但中國政府調整防疫政策後，去年第 4 季以來「北向資金」流入量明顯加速，光 12 月就貢獻 350 億元，且今年有望加速流入。

《第一財經》報導，野村東方國際證券研究部首席策略分析師高挺表示，美國聯準會（Fed）快速升息進程已步入後期，強美元也已經過去，這對新興市場有利，今年資金可能回流新興市場；美國經濟衰退疑慮也可能促使國際投資人在其他領域尋找投資機會。

「我們判斷 2023 年中國經濟復甦，尤其是在第 2 季之後復甦更趨明顯，『北向資金『的流入量有可能會較 2022 年增加，外資有望成為全年額外的流動性亮點。」高挺表示。

一般而言，在美國經濟出現溫和衰退但非深度衰退的情況下，新興市場往往從中受益。Vanguard 預估，今年美國經濟成長率約為 0.25%，但經濟衰退將在年中左右出現，屆時聯邦資金利率將高於核心通膨率。美國經濟陷入衰退的可能性高達 90%。

相較下，今年中國經濟復甦預期頗高，多數國際投行給出 5% 以上國內生產毛額（GDP）成長預測。全球資金也可能從本益比更低、成長率相對更高、貨幣政策仍具支持性的中國市場尋求機會。

儘管疫情衝擊仍可能持續一段時間，但參照海外經驗，短暫衝擊過後，疫後復甦的機率幾乎是 100%。國泰君安國際首席經濟學家周浩說，今年國內消費將發揮引領復甦的作用。

該機構對今年中國零售額年增長的預測為 6.8%，比彭博預估的 6.3% 高 0.5 個百分點。周浩表示，抑制消費的冰山正在融化：首先，供給側復甦將有助於降低失業率，雖然過程緩慢，但趨勢確定；其次，抑制高收入群體消費的財富縮水預期，已經開始逆轉，居民槓桿率轉折點可能已經到來；再次，過去三年累積的預防性儲蓄，可能會在疫復甦中釋放。