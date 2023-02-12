2023生策年會、記憶體雙雄法說會、北京AI創新大會 本周大事預告

「2023 生策年會」即將在周四登場，包括行政院長陳建仁、金仁寶集團董事長許勝雄、富邦金董事長蔡明興都將出席並分享產業關注議題，NOR Flash 記憶體雙雄旺宏、華邦電也皆在本周陸續召開法說會，除公布去年財報，也將釋出最新展望，北京人工智慧產業創新發展大會則在明 (13) 日開幕，以下為本周大事預告：

2023 生策年會周四登場 現場大咖雲集

生策年會向來為生技產業年度盛事，尤其今年隨著醫學背景的陳建仁出任行政院長，外界也高度關注，生策會表示，此次年會特別邀請行政院長陳建仁指引未來產業推動方向，顧問許勝雄也將分享產業新思維。

專題演講方面，生策會也邀請富邦金董事長蔡明興，從金融投資角度剖析生醫產業發展趨勢，生策會副會長楊泮池分享數位醫療轉型的政策規劃與推動方針等議題。

旺宏、華邦電開法說會 NOR Flash 市況受矚

NOR Flash 雙雄旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 預計本周二 (14 日)、周五 (17 日) 陸續召開法說會，由於指標半導體大廠如聯發科 (2454-TW)、日月光投控(3711-TW) 等，日前已釋出產業可望在第一季落底的展望，市場也關注整體 NOR Flash 市況，還有庫存去化及產業復甦進度等。

北京 AI 創新大會明開幕 華為、百度將出席

北京市科委等多個部門攜手華為、百度等，將在明 (13) 日聯合舉辦「北京人工智能產業創新發展大會」，由於近日在 ChatGPT 議題延燒下，AI 已成為各家科技大廠技術競爭的一大指標，尤其華為、百度兩大科技巨頭將在同一場合現身，發展方向料將成為會中焦點。