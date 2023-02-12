電子股撐盤台股周線連5紅 留意庫存調整衍生拉回風險

台股在權值股力撐之下，周線連 5 紅，但法人認為，考量市場仍處於庫存調整觀察期，在終端需求不明的情況下，留意部分漲多個股拉回風險，從目前市場預測來看，預估景氣在第 1 季低點後，可望逐季彈升。

安聯投信台股團隊表示，就籌碼面來看，投資人對科技股的低持股，只要美國聯準會升息有望步入終點，將有助支撐科技股股價重回正向軌道；從評價面來看，以半導體而言，目前評價並不貴，由於庫存調整有望於上半年完成，因此，有拉回便是長線買點。

安聯投信台股團隊表示，半導體指數自今年以來約上漲 2 成，但融資餘額卻是減少約 2 成，在法人持股仍有加碼空間，以及散戶等較凌亂籌碼開始降低，預料將有助於穩定籌碼面。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，本次台股在 MSCI 最新季度調整中，呈現 MSCI 全球新興市場、MSCI 全球市場指數持平，MSCI 亞洲除日本指數微幅調升 0.03 個百分點，由於台股從去年下行趨勢的谷底彈升，本次 MSCI 季度權重調升將有利於提振投資情緒，且有利國際被動資金回補。

孫傳恕表示，根據 2008 至 2009 年的經驗，景氣衰退過程往往伴隨指數落底後領先反彈回升，目前台股 12 月的景氣領先與同時指標持續下跌，12 月外銷訂單數據也明顯衰退，顯示目前正處於景氣衰退期間。

不過，指數自今年 1 月起則已有落底回升跡象，且開始陸續反映對於下半年經濟回穩的樂觀預期，吸引國際資金提前卡位回補科技族群。

從資金動向來看，外資 1 月買超台股約 2008 億元，創歷史單月次高紀錄，從過去經驗判斷，當景氣進入底部或過熱的初期，外資有較高機率出現大幅度的買賣轉換，以此研判台股應已逐漸進入景氣落底階段。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管整體基本面還處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，有望逐漸回歸長期基本面，預料在半體體等點火帶動下，台股仍有望維持偏多格局。

