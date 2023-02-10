〈航空業喜迎出國潮〉長榮航1月營收寫疫情來新高 客運業績狂飆35倍

長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收 151.79 億元，月增 3.41%、年增 42.47%，其中，客運營收達 101.86 億元，月增 25.68%，年增率更衝上 3583.44%，客運營收、單月營收皆創疫情以來新高。

長榮航說明，自去年 7 月以來歐美航線穩定復甦，海外市場需求超乎預期，1 月北美、歐洲航線平均載客率已達 90%。

而東北亞和東南亞也從去年底逐漸回溫，特別是 1 月下旬進入寒假及春節旺季，國人最喜愛的東北亞航線平均載客率超過 90%。

長榮航持續因應市場需求恢復航班或增闢新航點，兩岸航線自 3 月 1 日起台北 - 北京航班由現行每周 3 班增為每周 4 班，上海航線由現行每周 14 班增為每周 16 班。

而美洲航線預計自 3 月 27 日起台北 - 洛杉磯航班由現行每周 14 班一口氣增為每周 21 班，達到疫情前每天 3 班的規模。

而東南亞航線自 3 月 26 日起，台北 - 胡志明和台北 - 馬尼拉航班皆將由現行每周 14 班增為 21 班，並於 3 月 30 日再新增台北 - 克拉克航線，每天飛航 1 班。

另外，對於貨運市況，長榮航說明，因適逢傳統春節前後的淡季，1 月貨運營收 36.12 億元。