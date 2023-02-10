〈航空業喜迎出國潮〉華航1月營收寫1年來高點 客運收入飆增12倍

華航 (2610-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收為 149.78 億元，月增 5.66%、年增 5.08%，為 2022 年以來單月新高，其中，客運收入衝上 89.36 億元，月增 45.63%，年增幅更高達 1217.99%。

華航指出，隨著旅客出國需求轉強，客運逐步恢復，加上適逢農曆春節旅遊旺季，使 1 月整體客運收入大幅成長。

華航 1 月兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，搭琣有效的增班布局，營收增幅最大，另一方面，東北亞日本航點增班、東南亞峴港及清邁開航，均挹注客運營收。

展望後市，華航強調，積極搶復甦的客運市場，近日推出 2023 西洋情人節促銷活動，開賣後帶動 3、4 月訂位湧入，熱門航點有東京、大阪、首爾、曼谷和吉隆坡等，預期銷售將續強。

貨運方面，華航 1 月收入為 52.77 億元，月減 27.01%、年減 58.7%，華航解釋，主因為空運市場仍延續放緩態勢未有回溫，氛圍保守，加上農曆新年期間工廠停工或減產，市場減班和削價所致。

面對目前貨量不穩、旅運需求回溫之際，華航強調，將靈活運用客貨機運能，充分使用客機腹艙載運貨物，搭配運量較大貨機妥善調度，固守整體貨運營收。