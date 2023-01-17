長榮航連10年獲選全球前20大最安全航空

國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 公布最新飛航安全評比結果，長榮航空 (2618-TW) 連續 10 年獲評為全球前 20 大 (Top-20) 最安全航空公司，本次獲第 9 名的肯定。

今年獲 AirlineRatings 評為第一、二名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、葡萄牙航空等國際知名航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，即便在疫情期間，長榮航仍堅持嚴格的安全紀律和作業標準，能再次獲得 AirlineRatings.com 專業評鑑機構的肯定，對全體員工是一大鼓勵，將持續提供旅客最安全舒適的飛行體驗。

AirlineRatings.com 指出，全球航空公司每天都會面臨大小意外事件，多數為航機或引擎相關問題，如何妥善處理是成為安全航空公司的重要關鍵，今年排名將安全創新、卓越營運和機隊優化作為重要參考指標。

AirlineRatings.com 自 2013 年起進行全球最安全航空公司評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球 385 家航空公司飛安表現評分，評審團先依國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準和飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司，獲來自 195 個國家的眾多旅客信賴。

長榮航已連續多年獲列為全球最安全航空公司之一，並持續通過國際航空運輸協會 (IATA)IOSA 航空作業安全認證制度每兩年一次的查核認證。