華銀阻詐 去年攔阻金額1.27億元 件數、金額翻倍成長

銀行打詐有成，根據華南銀行內部統計，去 (2022) 年全台分行有效攔阻詐騙成功案件共計 226 件，攔阻金額高達新台幣 1 億 2750 萬元，比起 2021 年件數與金額呈現倍數成長。

根據金管會統計，近 5 年來有效防止民眾遭詐騙損失案共約 1.7 萬件、攔阻金額約新台幣 80 億元。

華銀去年全台各分行有效攔阻詐騙成功案件共計 226 件，其中，金額高達 100 萬元的案例共 38 件，總攔阻金額高達新臺幣 1 億 2750 萬元，比起 2021 年成功攔阻詐騙案件 101 件、金額約新台幣 4904 萬元，件數及金額均較前一年度倍數成長。

在預防詐騙成效部份，華銀去年成功在警察機關通報設定警示帳戶前，已先設為疑似不法帳戶加以控管共 266 戶。

華南銀行表示，包括泰山分行林姓行員、中華路分行簡姓襄理與李姓行員及南崁分行邱姓行員，對於高齡顧客臨櫃辦理匯款時進行關懷提問，因察覺顧客神色有異又無法清楚說明匯款用途等異常表徵，即時通報警方順利拆穿利用假投資真詐騙案件，分別成功攔阻新台幣 9 萬 2000 元、250 萬元及 310 萬元的詐騙案。

華銀指出，詐騙集團不斷翻新詐騙手法，例如以亂槍打鳥、威脅利誘，或者編造以假亂真的情境等方式來取得民眾信任，其中以投資詐騙、假投資及假交友等詐騙模式居多。

華銀表示，透過行員主動積極落實臨櫃關懷提問，輔以行員機警通報等機制下，均有效在第一時間成功攔阻民眾被詐騙款項，杜絕不法情事發生。

華銀表示，將持續配合主管機關與警政署提供之防詐案例辦理定期宣導，尤其是高齡或久未往來客戶臨櫃辦理匯款時加強關懷提問，並運用資訊系統設立預警指標。