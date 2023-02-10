澳洲央行發布鷹派聲明 警告將進一步升息 以確保通膨降低

澳洲央行周五 (10 日) 上調了對核心通膨和薪資增長的預測，並警告稱將進一步升息，這增加了經濟陷入衰退的風險。

央行在一份措辭強硬的季度貨幣政策聲明中表示，即使整體上消費者價格通膨可能在上一季見頂，但國內成本壓力仍在上升。

聲明顯示，澳洲央行預測截至 6 月底財年的平均通膨預測為 6.25%，高於之前預期的 5.5%。央行並預計，這一數值會在 12 月降至 4.25%。

對今年 6 月份薪資增幅，央行預料將攀升至 4% 以上，並在今年稍晚時達到 4.25% 的峰值。

央行表示，「董事會預計需要進一步提高利率，以確保當前的高通膨只是暫時的」。央行強調，為避免價格 - 薪資螺旋上升，委員會將繼續密切關注企業的定價行為，和未來一段時間內勞動力成本的演變。

澳洲央行周二才連續第九次升息，將現金利率上調至 3.35% 的十年新高，本輪升息周期共已調高利率 325 個基點。

瑞銀首席經濟學家 George Tharenou 表示，澳洲央行所表達的強硬態度，顯示出令人驚訝的鷹派通膨前景，這意味著，未來可能還有兩次或更多的升息。

Tharenou 現在預計，最終利率將達到 3.85% 的峰值，而此前為 3.35%，他表示，今年下半年經濟衰退的風險已大幅增加至 25% 左右。