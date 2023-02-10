南非宣布全國災難狀態 政府將有更大權力處理能源危機

南非總統拉瑪佛沙 (Cyril Ramaphosa) 周四 (9 日) 宣布全國進入災難狀態，好讓政府可以加速因應遲遲未能解決的能源危機，他並宣布將指派一名內閣官員，專門負責提高電力。

南非電力危機存在多年，是一連串沉痾下的產物，包括遲遲未能興建燃煤發電廠、煤炭供給合約貪腐、蓄意破壞，以及未放寬管制讓民間企業提供綠能等。

拉瑪佛沙周四在開普敦市政廳外發表國情咨文演講，他表示說：「我們正處在一場嚴重的能源危機中。這場危機已經逐漸擴大並影響社會每一個層面。我們必須採取行動，以減輕我們農民、小企業、水資源設施和運輸網路受到的影響。」

國營電力公司 Eskom 正在實施史上最嚴格的輪流限電措施，使許多家庭身處黑暗、製造業工作中斷，從大企業到小商家都無一倖免。受限電等因素影響，南非央行上月把今年的經濟成長率預估職從 1.1% 大砍至 0.3%。

宣布全國緊急狀態，可以讓政府有更大權力因應危機，例如批准緊急採購程序，減少官僚作物延誤和監管程序。拉瑪佛沙舉例，糧食生產、儲存、綾受供應鏈等企業，以及發電機和太陽能板，都將獲得政府支持。

但專家質疑，這項原本設計讓政府更快因應疫情的措施，是否真能幫助南非快速增加電力供應。Eskom 表示，會先研究細節後再正式實行。

拉瑪佛沙自 2018 年 2 月上台以來，多次承諾要翻轉 Eskom 的經營並帶來新的電力供給，但受到複雜冗長的官僚作業、加上政府決策反覆，諾言並未實現。

開普敦街頭一名小販 Brighton Hlupego 說，南非民眾面臨最大的問題是貧窮、失業和電力短缺，雖然這項政策立意良好，但民眾不希望政治人物藉機把錢放進自己的口袋裡。

最大反對黨民主聯盟表示，將在法庭對拉瑪佛沙的「災難狀態」提出挑戰，並指控這是執政黨在疫情期間發布的荒謬規定，還濫用採購流程。

拉瑪佛沙周四並宣布，政府正在研議針對特定族群實施基本工資，在財政資源有限的狀況下，支持最脆弱的人民。