澳洲央行升息1碼並重申必要時再緊縮 澳幣攀高

澳洲央行 (RBA) 周二 (5 日) 一如預期升息 1 碼至 3.10%，是 2012 年 11 月以來最高點，並重申若有必要進一步緊縮，儘管政策路徑不會預先設定，這番話刺激澳幣勁揚。

澳洲央行表示，未來升息的幅度和時機將取決於經濟數據，以及決策委員對通膨和勞動力市場的展望。總裁 Philip Lowe 在聲明中說，央行將持續關注勞動力成本和企業定價，避免出現物價 - 薪資螺旋 (price-wage spiral)。

澳洲央行今年 5 月以來共升息 3 個百分點 (12 碼)，是 1989 年以來最強力緊縮的一年。分析師事前便預料本次將升息 1 碼，只有少數人認為可能暫緩升息。

央行可能繼續升息的聲明，帶動澳幣勁揚 0.55% 至 67.34 美分，澳洲 3 年期債券殖利率則上揚 6 個基點至 3.07%。

澳洲是較早展開升息的國家，其通膨率最高曾在本季觸及 8%，但澳洲也是最早開始減緩升息腳步的國家，並曾暗示未來可能暫緩升息，以評估升息迄今的效果。這使市場普遍預期，澳洲這波升息循環已經走到尾聲。

現階段的澳洲看起來比其他國家鴿派。紐西蘭和美國本次緊縮循環分別升息 4 個百分點、3.75 個百分點，並表達不息付出經濟代價、也要減緩物價漲幅的決心。

貨幣市場預估，澳洲本次升息循環將在 2023 年年中之前結束，利率頂點約 3.5%，這也大致符合市場預期。紐西蘭央行上個月底則暗示，明年終點利率為 5.5%，而 Fed 9 月的預測約 4.75%，目前經濟學家認為可能升到 5% 以上。

JBWere 公司投資長 Sally Auld 上周說，澳洲央行對抗通膨的方法簡直在「玩火」，澳盛銀行集團 (ANZ) 分析師 Felicity Emmet 也說，澳洲央行正在冒險，通膨率到 2025 年以前恐怕會升破央行 2-3% 的目標區間。

包括澳盛銀行等機構在內的經濟學家認為，考量到全球的通膨浪潮，澳洲央行必須更積極緊縮。