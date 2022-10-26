澳洲前季通膨飆至32年新高 加大央行積極升息壓力

由於房屋建築和天然氣成本飆升，澳洲上一季通膨率飆升至 32 年來最高，這一令人訝異的結果帶來央行恢復積極升息的壓力。

澳洲統計局 (ABS) 周三 (26 日) 公布的數據顯示，第三季消費者價格指數 (CPI) 的年增長率，從 6.1% 飆升至 7.3%，為 1990 年以來最高，幾乎是薪資增長速度的 3 倍。

核心通膨年增率也來到 6.1%，再次遠高於預期的 5.6%。

這對澳洲央行 (RBA) 來說是個不受歡迎的信號，央行原本預估，核心通膨率將在第四季達到 6.0% 的峰值，總體通膨率預計為 7.75%。

在最新數據發布後，分析師警告，隨著 CPI 在 9 月加速上漲，本季核心通膨和整體通膨肯定會進一步攀升。

凱投宏觀資深經濟學家 Marcel Thieliant 預計，第四季通膨將接近 8%，強於原先預期，可能迫使澳洲央行比大多數人預期的更激進升息。

通膨數據公布之際，澳元兌美元上漲 0.3% 至 0.6412 美元，為兩周多以來最高。

自 5 月以來，澳洲利率已經大幅升高 250 個基點，澳洲央行希望放慢速度，看看急劇緊縮如何影響消費者支出。

財政部長 Jim Chalmers 回應本次數據稱，無論是食物、電力、租金，通貨膨脹已成最大公敵，必須全力削減。