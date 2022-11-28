澳洲央行總裁為去年利率指引說法失準公開道歉

澳洲央行總裁為去年利率指引說法失準公開道歉(圖:AFP)
澳洲央行總裁為去年利率指引說法失準公開道歉(圖:AFP)

澳洲央行總裁周一 (28 日) 向那些後悔去年貸款的人道歉，央行原本的指引是，利率在 2024 年之前不太可能上升，但卻在今年 5 月啟動連串升息。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 於國會報告稱，去年的指引認為利率會保持在 0.1% 的歷史低位，但這一看法有前提，即經濟發展一如預期，而且通膨保持低迷。

然而，疫情後的經濟復甦好於預期，並於全球事件結合，將通膨推升到 32 年來的高點。這種情況逼使澳洲央行自 5 月開始升息，已經將利率上調至 2.85% 的九年高位，在此過程中招致了很多公眾批評。

Lowe 表示，很明顯，公眾「沒有理解」央行的指引，而且央行未來不會使用這樣的措辭。

Lowe 告知議員，如果這一說法造成人們錯誤行動，並感到後悔，他對此感到抱歉。「當時我們認為這是正確的做法，我想，回過頭來看，我們會選擇不同的說法。」

就在去年 11 月，Lowe 還強調，鑑於封鎖的持續影響，以及薪資和通膨壓力低迷，利率在 2024 年之前不太可能上升。

Lowe 說：「當時我認為這是正確的做法，但經濟復甦的速度比任何人預期的都要快得多，我們不得不更快地升息。」

由於迄今為止的利率上調，平均浮動利率抵押貸款的還款額每月將增加約 950 澳元，市場預計，下周利率將進一步上調至 3.1%。

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