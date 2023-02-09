分析師警示：是時候看清AI熱潮背後的陰霾

人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 席捲全球，科技巨擘間的 AI 大戰隨之掀起，相關概念股也被炒翻天，華爾街分析師警示，是時候看清 AI 熱潮背後的陰霾了。

ChatGPT 爆紅後，Google、微軟 (MSFT-US) 、百度 (BIDU-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 等科技大咖相繼參戰。微軟週二推出採 ChatGPT 技術強化的新版 Bing 搜尋功能和 Edge 瀏覽器。百度週二證實將推出名為「文心一言」 (ERNIE Bot) 聊天機器人產品，阿里巴巴週三也傳出可能參戰 AI 聊天機器人領域。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 在週三舉辦活動推出新的人工智慧 (AI) 聊天機器人 Bard，但 Bard 在有關韋伯太空望遠鏡應答環節中「答非所問」，智慧表現未達預期。

迎戰 ChatGPT，Google 推出自家聊天機器人 Bard (圖片：翻攝 frijul)

華爾街分析師向投資人警示，是時候看清 AI 熱潮背後的陰霾了。

Bespoke 投資集團分析師週二發布報告指出，ChatGPT 對於消費科技的意義，似乎就像披頭四 (The Beatles) 對於音樂一樣，但對這項新業務是否能為企業帶來直接幫助令人存疑，因為它將在人們如何收集、生產和消費資訊，以及其他方面對社會產生永久性影響。

針對近期 A I 概念股價高飛，瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 領軍的分析團隊週三發布報告警示，看好 AI 領域的投資人應考慮多元化的現有企業和初創企業，而不是專注於任何一檔股票。

瑞銀預計，科技業採用人工智慧的競賽可能會成為全球半導體需求的意外順風，關注亞洲供應鏈價值的投資人應在策略上保持靈活，預測半導體週期即將迎來轉折。